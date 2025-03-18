ВОЙНА В ГАЗЕ
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Нетаньяху возобновил войну, чтобы избежать суда?
Израильский премьер отменил дачу показаний в суде на фоне первых с начала перемирия массированных бомбардировок Газы
Нетаньяху возобновил войну, чтобы избежать суда?
/ TRT Haber
18 марта 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свое выступление в суде во вторник, сославшись на срочную необходимость участия в военных консультациях после неожиданного удара израильской армии по сектору Газа, который привел к разрыву двухмесячного перемирия.

В своем обращении к суду Нетаньяху отметил, что прокуратура одобрила просьбу об отмене заседания. «Несколько часов назад армия начала военную операцию в Газе. Сегодня утром в 11:00 состоится экстренное совещание по вопросам безопасности с участием премьер-министра, министра обороны и руководителей силовых структур», — говорится в документе.

Израиль нанес авиаудары по целям в Газе, в результате которых, по данным местных властей, погибли более 200 человек. Операция стала крупнейшей атакой с 19 января, когда Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и обмене заложниками.

Первая фаза соглашения предусматривала освобождение 33 заложников, включая женщин, детей и пожилых мужчин. Вторая фаза, которая должна была стартовать 2 марта, предполагала освобождение 24 заложников, однако переговоры застопорились, так как Израиль отказывается выводить войска из сектора Газа, что является требованием ХАМАС и ключевой частью второго этапа перемирия.

Военные действия возобновились в тот момент, когда в Израиле разгорелся политический кризис. Оппозиционные группы планировали массовую акцию протеста в Иерусалиме против намерения Нетаньяху уволить главу ШАБАК Ронена Бара. Критики премьера считают, что таким образом он пытается избежать ответственности за нападение ХАМАС 7 октября и пресечь расследование связей его помощников с Катаром.

Любопытно, что, по данным издания Walla, Бар не входит в число участников экстренного совещания, на которое сослался Нетаньяху при отмене суда.

Это не первый случай, когда премьер-министр добивается переноса слушаний по делу о коррупции, мотивируя это необходимостью заниматься военными вопросами. В декабре суд уже приостанавливал разбирательство на три недели после его операции на простате.

Суд ранее пошел навстречу Нетаньяху, сократив число еженедельных заседаний с трех до двух, однако даже этот график он пока не смог выдержать ни разу.

Нетаньяху проходит по трем уголовным делам о коррупции. В рамках «дела 1000» его обвиняют в получении дорогостоящих подарков от бизнесмена Арнона Мильчена на сумму около 700 $191 тыс., взамен он якобы помогал Мильчену в урегулировании налоговых вопросов и продлении визы в США.

В «деле 2000» Нетаньяху инкриминируется попытка заключить сделку с издателем газеты Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом о смягчении конкуренции со стороны Israel Hayom в обмен на более благоприятное освещение деятельности премьера.

Наиболее серьезное обвинение фигурирует в «деле 4000» (Bezeq-Walla), где Нетаньяху обвиняют в принятии решений в пользу телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на лояльные публикации на портале Walla, принадлежащем владельцу Bezeq.

Премьер-министр категорически отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными. В своих заявлениях он неоднократно обвинял СМИ и правоохранительные органы в организации «государственного переворота» против него.

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