Администрация Дональда Трампа готовит очередной раунд переговоров с Кремлем: Вашингтон потребует от Москвы признания права Украины на собственные вооруженные силы и ВПК как части мирного соглашения. Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с ходом переговоров.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф должен в ближайшие дни встретиться с президентом Владимиром Путиным в России. По данным источников, американская сторона будет добиваться также возвращения под контроль Украины Запорожской АЭС с последующим международным управлением ее мощностями — в том числе для энергоснабжения обеих сторон.

Одним из ключевых пунктов американского предложения остается признание за Киевом права на боеспособную армию, что противоречит одной из главных названных Путиным же целей войны — «демилитаризации» Украины. Также Вашингтон настаивает на обеспечении доступа Украины к Днепру и возвращении российских войск с части захваченных территорий в Харьковской области.

Несмотря на заявления Москвы о готовности к миру, Россия продолжает массированные обстрелы украинских городов. В ночь на четверг по Киеву был нанесен крупнейший авиаудар с начала года. По всей Украине погибли как минимум 12 человек, десятки ранены. Президент Владимир Зеленский был вынужден срочно прервать визит в Южную Африку. На фоне этого он вновь подчеркнул: обсуждение условий урегулирования возможно только после безусловного прекращения огня.

В то же время, по утечкам СМИ, администрация Трампа представила европейским и украинским партнерам инициативу, согласно которой США готовы признать Крым российским, а боевые линии на остальных оккупированных территориях зафиксировать как временную границу. Этот пункт вызывает серьезные возражения в Киеве — Зеленский заявляет, что не допустит уступок в вопросах территориальной целостности.

Трамп настаивает, что соглашение необходимо заключить в кратчайшие сроки. По его словам, Украина и Россия «обе хотят мира, но должны сесть за стол». Он подчеркнул, что если одна из сторон будет «тянуть время», США выйдут из процесса. Американский президент также был раздражен, по его мнению, неуместно громкой риторикой Зеленского по Крыму, подчеркнув, что это вредит переговорам.

Официально Госдепартамент и Совет нацбезопасности США пока не комментировали детали. Как подчеркнули источники Bloomberg, Вашингтон предлагает включить в финальное соглашение гарантии безопасности для Украины и возможность поэтапного снятия санкций с Москвы — если будет достигнут устойчивый мир.