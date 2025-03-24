ПОЛИТИКА
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В Кремле увидели угрозу в словах Макрона
В Кремле заявили, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «ядерном зонтике» над Европой звучат опасно и подрывают усилия по урегулированию конфликта в Украине
В Кремле увидели угрозу в словах Макрона
Дмитрий Песков / Reuters
24 марта 2025 г.

Москва считает заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о «ядерном зонтике» над Европой опасными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, подобная риторика звучит «весьма опасно». Он также назвал парадоксальной позицию европейских стран, которые заявляют о приверженности миру, «но при этом продолжают вооружать Киев».

Кроме того, Песков подтвердил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом стал шагом к их возможной личной встрече.

Ранее, 2 марта, Макрон заявил, что идея «французского ядерного зонтика» над Европой должна усилить суверенитет ЕС. По его словам, на фоне отсутствия гарантий поддержки со стороны США Европе нужно «стратегическое пробуждение».

«Наше ядерное сдерживание защищает нас. Оно всеобъемлющее, суверенное и полностью французское, — заявил Макрон. — Однако […] я решил открыть стратегические дебаты о защите наших европейских континентальных союзников посредством нашего сдерживания».

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал такие заявления угрозой. Он добавил, что Москва воспринимает ядерную риторику французского лидера как проявление нервозности.

«Это была довольно забавная речь со стороны Макрона (она, кстати говоря, касалась и НАТО), так как он заявил, что Франция сумеет «защитить» всех своими тремя или четырьмя ядерными боеголовками», — заявил он.

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