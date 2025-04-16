ПОЛИТИКА
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Госдеп пустят под нож
Трамп приказал закрыть как минимум 30 американских посольств за рубежом
Госдеп пустят под нож
США закроют 30 посольств за рубежом / Reuters
16 апреля 2025 г.

Администрация Дональда Трампа готовится к самому масштабному сокращению дипломатического присутствия США за последние десятилетия. Согласно внутреннему документу Госдепартамента, Вашингтон рассматривает возможность закрытия почти 30 зарубежных посольств и консульств — от Европы до Африки и Азии, пишет The New York Times (NYT).

В перечне стран, которые могут остаться без американских дипломатов, — Мальта, Люксембург, Лесото, Республика Конго, ЦАР и Южный Судан. Также под ударом оказались консульства во Франции, Германии, Боснии и Герцеговине, Великобритании, Италии, Южной Корее, Португалии, ЮАР, Камеруне, Индонезии и Греции. Миссии в Сомали и Ираке планируется существенно сократить или полностью ликвидировать.

В документе подчеркивается, что функции закрытых представительств могут быть переданы соседним посольствам. Кроме того, предлагается «переформатировать» крупные миссии, например в Японии и Канаде, превратив их в региональные центры с ограниченным штатом и задачами.

Эти меры — часть масштабной реформы госаппарата, проводимой при поддержке Комиссии по эффективности правительства (DOGE), учрежденной с подачи Илона Маска. Ее цель — радикально сократить расходы и бюрократию в федеральных структурах.

На фоне китайского дипломатического наступления по всему миру эксперты предупреждают: отказ от сети представительств может резко ослабить позиции США на международной арене. По данным австралийского института Lowy, уже сейчас Пекин обгоняет Вашингтон по количеству миссий в Африке и Восточной Азии. Если список закрытий будет утвержден, Америка уступит Китаю и в Европе.

В Госдепе от комментариев уклонились. «Мы не обсуждаем утечки. Все решения принимает Белый дом», — заявила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс.

Администрация выдвинула послов только в две страны из списка возможных закрытий — Мальту и Люксембург. Это может означать, что судьба остальных миссий уже предрешена.


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