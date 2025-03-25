ПОЛИТИКА
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Глава МИД Германии: стране не выжить без мигрантов
Анналена Бербок указала на низкий уровень рождаемости в Германии, отметив, что страна «не сможет функционировать без миграции»
Глава МИД Германии: стране не выжить без мигрантов
/ AP
25 марта 2025 г.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к увеличению миграции в страну, сославшись на низкий уровень рождаемости. Заявление она сделала 24 марта при открытии посольства ФРГ в Дамаске.

«У Германии не очень высокий уровень рождаемости, поэтому нам нужны мигранты. Без них страна в будущем просто не сможет функционировать», — сказала Бербок. По ее словам, Германия заинтересована в развитии немецких школ и университетов по всему миру, поскольку «немецкий — не самый простой язык, и нам нужны люди, которые на нем говорят».

Это уже второй визит Бербок в Сирию за короткое время.

Тем временем Германия пообещала предоставить Сирии 50 млн евро на еду и медикаменты, в дополнение к ранее выделенным 8 млн евро гуманитарной помощи. Ранее Евросоюз заявил о выделении 2,5 млрд евро на «поддержку переходного процесса» в Сирии.

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