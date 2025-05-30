Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун обвинил западные государства в соучастии геноциду в Газе и призвал к созданию «коалиции совести» для прекращения израильских военных операций. В статье для Al Jazeera турецкий чиновник сравнил судьбу палестинских детей с историей Анны Франк и заявил, что «история будет судить тех, кто молчит перед лицом геноцида».

По словам Алтуна, сегодня многие западные государства «потеряли свою гегемонистскую риторику и моральную легитимность из-за соучастия и поддержки геноцида». Турецкий чиновник подчеркнул, что некоторые из этих стран пытаются оправдать свою позицию, ссылаясь на геноцид, который они сами совершили восемьдесят лет назад.

«Преступления прошлого не могут быть искуплены соучастием в другом преступлении», — заявил Алтун, добавив, что выбор нового позора для компенсации стыда прошлого несовместим с совестью.

Турция предприняла конкретные шаги против Израиля, включая прекращение торговых отношений, запрет на использование турецкого воздушного пространства израильскими чиновниками и прекращение дипломатических отношений. Анкара также возглавила борьбу за введение международного эмбарго против Израиля в ООН и вступила в дело в Международном суде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже через несколько дней после начала израильского военного вторжения в Газу в октябре 2023 года призвал Израиль «прекратить операции, дошедшие до уровня геноцида». Алтун отметил, что «президент Эрдоган отказался оставаться наблюдателем истории, предпочтя занять место в первых рядах глобальной совести».

Управление коммуникаций создало Центр борьбы с дезинформацией и запустило платформу «Ложь Израиля», которая борется с фальшивыми нарративами на шести языках. Алтун подчеркнул, что Израиль даже не считает нужным прибегать к масштабным дезинформационным кампаниям, пользуясь безразличием международного сообщества.

Турецкий чиновник критически отозвался об израильских политиках, которые называют детей Газы «детьми тьмы», тем самым пытаясь оправдать геноцид детей. «Управление коммуникаций и турецкий народ отвергает эту попытку нормализации античеловеческой ситуации», — заявил он.

В статье отмечается недавнее изменение риторики некоторых западных стран. Великобритания, Франция и Канада потребовали от Израиля «прекратить военные операции в Газе» и разрешить доставку гуманитарной помощи, пригрозив «конкретными шагами» в случае невыполнения требований. Великобритания приостановила торговые переговоры с Израилем и ввела санкции против поселенцев, применяющих насилие против палестинцев на Западном берегу.

Алтун назвал эти изменения в риторике западных правительств «ограниченными и весьма запоздалыми», но отметил, что они приветствуются. Однако он подчеркнул необходимость подкрепления таких изменений конкретными действиями и политическими решениями.

«Время робкой дипломатии давно прошло», — заявил турецкий представитель. По его словам, сегодня необходима «коалиция совести», состоящая из стран, готовых воплотить декларируемые ценности в конкретных действиях, и лидеров, способных пожертвовать собственным комфортом ради справедливости.

Исторически Турция всегда выступала против геноцида. Во время Холокоста турецкие дипломаты Неджет Кент и Селахаттин Юлькюмен рисковали своими жизнями, спасая евреев от нацистских депортаций. В 1990-х годах во время геноцида в Боснии Турция призывала международное сообщество к действию.

Алтун подчеркнул, что каждый день задержки в противостоянии «этому геноцидному правительству в Израиле» означает совершение новых преступлений против палестинцев, больше жертв в Газе и сожжение домов палестинцев на Западном берегу.

Турция призывает не только к прекращению поддержки Израиля, но и к координированной инициативе союзных стран по признанию Палестины и созданию политической структуры, основанной на двухгосударственном решении в границах 1967 года. «Отправной точкой этой инициативы должно стать спасение детей», — заключил Алтун.

«Давайте действовать сейчас, чтобы палестинские дети, как Анна, не были вынуждены молча умирать, чтобы их помнили. Пусть они живут не для прославления, а чтобы расти здоровыми и достойно», — завершил свою статью глава ведомства.