ПОЛИТИКА
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Россия обвинила граждан из ЦА в подготовке теракта
ФСБ заявила, что двое выходцев из Центральной Азии готовили теракт на химпредприятии в Нижегородской области по указанию «украинского куратора» и были убиты при задержании
Россия обвинила граждан из ЦА в подготовке теракта
Федеральная служба безопасности России / AA
24 апреля 2025 г.

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. По информации ведомства, атаку готовили «двое выходцев из стран Средней Азии, действовавшие по указанию украинского куратора».

По данным ФСБ, подозреваемые изъяли из тайника FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами, предназначенными для диверсии.

Во время задержания, как утверждают в спецслужбе, они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

ФСБ заявила, что задержанные являлись «приверженцами идеологии международной террористической организации, запрещенной в России». В их телефонах, как утверждает ведомство, была обнаружена переписка с куратором. Подробности не раскрываются.

Параллельно МВД Нижегородской области сообщило о задержании 50-летнего жителя Лысковского района, которого также подозревают в подготовке теракта.

По версии МВД, он согласился за вознаграждение отправлять куратору снимки объектов инфраструктуры, а позже предпринял попытку поджога вышки мобильного оператора в Лысково.

Злоумышленника задержали сотрудники МВД и ФСБ. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

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