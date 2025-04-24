Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. По информации ведомства, атаку готовили «двое выходцев из стран Средней Азии, действовавшие по указанию украинского куратора».

По данным ФСБ, подозреваемые изъяли из тайника FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами, предназначенными для диверсии.

Во время задержания, как утверждают в спецслужбе, они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

ФСБ заявила, что задержанные являлись «приверженцами идеологии международной террористической организации, запрещенной в России». В их телефонах, как утверждает ведомство, была обнаружена переписка с куратором. Подробности не раскрываются.

Параллельно МВД Нижегородской области сообщило о задержании 50-летнего жителя Лысковского района, которого также подозревают в подготовке теракта.

По версии МВД, он согласился за вознаграждение отправлять куратору снимки объектов инфраструктуры, а позже предпринял попытку поджога вышки мобильного оператора в Лысково.

Злоумышленника задержали сотрудники МВД и ФСБ. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.