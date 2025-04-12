Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром и министром по делам палестинцев за рубежом Мохаммадом Мустафой, прибывшим в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.

Во время встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Палестиной, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что единственным выходом из палестино-израильского конфликта является двухгосударственное решение. Он подчеркнул, что Турция продолжает прилагать усилия как для прекращения израильских атак на палестинские территории, прежде всего в Газе, так и для достижения устойчивого мира.

Глава турецкого государства также отметил, что Турция никогда не примет насильственное выселение жителей Газы и продолжит оказывать гуманитарную помощь народу эксклава.