ВОЙНА В ГАЗЕ
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Турция не допустит выселения жителей Газы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром и министром иностранных дел Палестины Мохаммадом Мустафой на полях Анталийского дипломатического форума
Турция не допустит выселения жителей Газы
Реджеп Тайип Эрдоган и Мохаммад Мустафа / AA
12 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром и министром по делам палестинцев за рубежом Мохаммадом Мустафой, прибывшим в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.

Во время встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Палестиной, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что единственным выходом из палестино-израильского конфликта является двухгосударственное решение. Он подчеркнул, что Турция продолжает прилагать усилия как для прекращения израильских атак на палестинские территории, прежде всего в Газе, так и для достижения устойчивого мира.

Глава турецкого государства также отметил, что Турция никогда не примет насильственное выселение жителей Газы и продолжит оказывать гуманитарную помощь народу эксклава.

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