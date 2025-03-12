ТУРЦИЯ
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Турция готова содействовать переговорам России и Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция поддерживает мирное урегулирование в Украине и готова содействовать переговорам
Турция готова содействовать переговорам России и Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
12 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, где заявил о намерении укреплять двусторонние связи.

По его словам, стороны подтвердили решимость углублять сотрудничество в различных сферах, включая торговлю и инвестиции. Новый целевой показатель товарооборота установлен на уровне 15 млрд долларов. Эрдоган также сообщил, что в ближайшие дни посетит Польшу.

В ходе переговоров обсуждались региональные вопросы, включая ситуацию в Палестине и Украине. Эрдоган подчеркнул, что Турция с самого начала заняла четкую позицию по украинскому кризису и выступает за справедливый мир. Он отметил, что приветствует обсуждение прекращения огня между США и Украиной и ожидает конструктивного ответа от России.

«Если этот процесс приведет к возвращению России и Украины за стол переговоров, мы готовы оказать любую поддержку, включая проведение встреч на нашей территории. Наш регион уже достаточно пострадал от войн и конфликтов. Мы хотим видеть его мирным и стабильным», — заявил Эрдоган.

Он также подчеркнул роль Турции и Польши в обеспечении европейской безопасности.

«Наши страны обладают крупнейшими сухопутными армиями НАТО в Европе и играют ключевую роль на восточном и южном флангах альянса», — отметил он.

Говоря о европейской интеграции, Эрдоган подтвердил приверженность Турции стратегической цели вступления в ЕС. Он отметил, что дальнейшее развитие сотрудничества возможно только на основе взаимоуважения и взаимной выгоды.

«Если Европейский союз хочет остановить ослабление своих позиций и восстановить влияние, он сможет добиться этого только за счет полного членства Турции», — подчеркнул он.

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