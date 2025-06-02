Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта для сбора тел погибших и выдвинула свои условия мирного урегулирования в переданном меморандуме. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

Встреча делегаций 2 июня продолжалась чуть более часа в закрытом режиме. До основных переговоров прошла двусторонняя встреча Мединского с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, которая продлилась 2,5 часа. По данным источника RT, это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров.

«Мы решили несколько практических вопросов. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6000 замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров. Они хранились у нас. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили кто они», — сообщил Мединский. Стороны также договорились об обмене тяжелоранеными и пленными в возрасте до 25 лет.

Российский меморандум содержит два варианта прекращения огня. Первый предусматривает вывод украинских войск с территорий, которые Россия считает своими. Второй включает более широкие условия, в том числе «исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины; гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ».

Также, согласно документу, после отмены военного положения выборы в Украине должны пройти не позднее чем через 100 дней.

«Это как раз совсем не ультиматум. Это предложение, которое по-настоящему позволит достичь настоящего мира. Или, по меньшей мере, прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира», — прокомментировал для журналистов содержание меморандума Мединский.

По детскому вопросу Мединский показал полученный от Киева список из 339 фамилий украинских детей. По его словам, Россия не похищала детей и возвращает их при нахождении законных представителей.