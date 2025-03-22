ПОЛИТИКА
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Россия обвинила иностранную разведку в атаке на «Крокус»
СК России утверждает, что теракт в «Крокус Сити Холле» организовали спецслужбы недружественной страны для дестабилизации ситуации в стране
Россия обвинила иностранную разведку в атаке на «Крокус»
«Крокус Сити Холл» / Reuters
22 марта 2025 г.

Следственный комитет России обвинил иностранные спецслужбы в организации теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, непосредственным планированием занимались шесть граждан стран Центральной Азии, часть из которых действовала под псевдонимами. Организаторы находятся за границей, заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Вечером 22 марта группа боевиков ворвалась в «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник». Нападавшие открыли стрельбу и устроили пожар. Погибли 146 человек, более 500 пострадали. Террористы попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

По делу о теракте признаны потерпевшими 2200 человек. В качестве обвиняемых проходят 27 человек, включая четверых предполагаемых исполнителей нападения.

Адвокат одного из фигурантов дела Олег Власов сообщил, что, по версии следствия, исполнителей теракта завербовали руководители движения «Вилаят Хорасан», связанного ДАЕШ.

Президент России Владимир Путин после атаки заявил о «киевском следе». Глава ФСБ Александр Бортников позже напрямую обвинил в причастности к теракту «украинских неонацистов и их западных покровителей».

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