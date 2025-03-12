ПОЛИТИКА
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Путин требует «полной» зачистки Курской области
Президент России посетил штаб группировки войск в приграничном регионе, где потребовал полностью взять под контроль территорию и создать зону безопасности
Путин требует «полной» зачистки Курской области
Владимир Путин и Валерий Герасимов / Reuters
12 марта 2025 г.

Владимир Путин впервые с начала боевых действий посетил Курскую область, где провел совещание в одном из пунктов управления курской группировкой войск. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Президент прибыл в пункт управления в военной форме и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о текущей ситуации.

«Курскую область надо полностью освободить и подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы», — заявил Путин. Он потребовал считать «террористами» украинских военных, находящихся в Курской области, и подчеркнул, что задача России - вытеснить их «в кратчайшие сроки».

Путин отметил, что иностранные наемники не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными, но призвал ко всем пленным относиться гуманно.

Президент также поблагодарил руководство генштаба и особо отличившиеся подразделения за проделанную работу в Курской области.

По данным Министерства обороны России, за последние пять дней российские войска взяли под контроль населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Всего за этот период, согласно информации генштаба ВС России, освобождены 24 населенных пункта и 259 кв. км территории.

12 марта в Кремле заявили, что российские войска успешно продвигаются в Курской области, комментируя сообщения о переходе под контроль российской армии центра Суджи.

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