Отношения между Турцией и США демонстрируют признаки значительного улучшения после того, как Вашингтон одобрил продажу Анкаре ракетных систем «воздух-воздух» на сумму более 300 миллионов долларов. Это решение сигнализирует о возможном смягчении санкций CAATSA, введенных против Турции после приобретения российских систем С-400. Об этом по возвращении из Тираны на борту самолета заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«По CAATSA мы можем с уверенностью сказать, что есть смягчение. Мы обсудили это с президентом США Дональдом Трампом и новым послом США в Турции Томом Барраком во время его приема. Я полагаю, что мы преодолеем процесс CAATSA гораздо быстрее», — сообщил президент Эрдоган журналистам.

Турецкий лидер подчеркнул, что между двумя крупными союзниками по НАТО не должно быть никаких ограничений в сфере обороны: «Принятое решение в этом отношении очень удачное. Наше самое большое ожидание — снятие всех барьеров, противоречащих духу нашего стратегического партнерства».

Эрдоган выразил уверенность, что за этим решением последуют и другие позитивные шаги: «С приходом к власти моего друга Трампа мы установили более открытое, более конструктивное и более искреннее общение по этим вопросам».

По словам турецкого президента, партнерство между Турцией и США имеет жизненно важное значение для обеспечения стабильности в регионе и мире.