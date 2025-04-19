ПОЛИТИКА
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Оман подтвердил прогресс в переговорах Ирана и США
Переговоры Ирана и США по ядерной программе продвигаются, стороны согласились перейти ко второму этапу обсуждений, заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди
Оман подтвердил прогресс в переговорах Ирана и США
Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди / AP
19 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил о прогрессе в переговорах между Ираном и США по поводу иранской ядерной программы. По его словам, стороны продемонстрировали конструктивный подход, и даже «наименее вероятные сценарии становятся возможными».

Вторая встреча между представителями двух стран, прошедшая 19 апреля в Риме, завершилась решением перейти к следующему этапу обсуждений. Оман, выступающий посредником между Тегераном и Вашингтоном, сообщил, что третья встреча состоится 26 апреля в Маскате.

По итогам римского раунда МИД Омана заявил, что целью переговоров является заключение справедливого, устойчивого и обязательного соглашения. Оно должно предусматривать полный отказ Ирана от ядерного оружия, отмену санкций и признание права Тегерана на мирное использование ядерной энергии.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Сеед Аббас Арагчи приняли участие в переговорах. Прямых контактов между сторонами по-прежнему нет: обмен сообщениями происходит через Маскат.

Официальный Тегеран долгое время отказывался от диалога с Вашингтоном. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи занимал наиболее жесткую позицию. Однако, как писала The New York Times, его окружение убедило его в необходимости переговоров на фоне угрозы потери контроля внутри страны.

Министр Арагчи ранее объяснял невозможность прямого общения с США продолжающимися санкциями и политикой давления со стороны Вашингтона, в том числе угрозами военного характера, исходившими от президента Дональда Трампа.

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