Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность полного снятия всех ограничений, введенных при Джо Байдене, на использование западного оружия Украиной. Об этом сообщили два высокопоставленных западных чиновника украинской газете Kyiv Post. По их словам, Трамп считает, что нынешняя «статус-кво» не способствует возвращению России за стол переговоров и требует пересмотра.

В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не существует ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, что позволит Киеву наносить удары по военным объектам на территории России. Кремль в ответ назвал это «опасным шагом». Пресс-секретарь Путина заявил, что российский лидер не собирается идти на мир и продолжит войну, а европейские союзники уже готовят новый пакет санкций против Москвы.

Сам Трамп ранее раскритиковал Путина, назвав его «абсолютно сумасшедшим» за бессмысленное убийство мирных жителей, что, по мнению наблюдателей, может означать перемену риторики США. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что эта «злость» Трампа на Кремль «переведется в конкретные действия».

Эксперты отмечают, что снятие ограничений позволит украинским силам наносить удары по складам, аэродромам и логистическим маршрутам на территории России, в том числе по аэродромам, откуда запускаются беспилотники «Герань-2» (они же «Шахед-136»). По словам военного аналитика Хорхе Риверо, это может значительно осложнить российское планирование и разрушить цепочки снабжения, на которых держится военная кампания Москвы.