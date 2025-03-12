Пекин начал секретно картографировать морское дно соседних стран, в том числе, в военных целях, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Китайские исследовательские суда все чаще вызывают протесты со стороны Японии, Индии и других стран, но Пекин не намерен прекращать масштабное изучение морского дна. Эти миссии дают Китаю не только научные данные, но и ценную военную информацию, расширяя его влияние в морях, прилегающих к союзникам США, отмечает газета.

«Если данные могут быть полезны китайским военным, они их получат», — утверждает аналитик CSIS Мэттью Фунайол. Исследовательские корабли Китая уже неоднократно появлялись в Индийском океане, несмотря на попытки ВМС Индии отогнать их.

В последние недели суда Xiang Yang Hong 01 и Dong Fang Hong 3 провели масштабное сканирование восточной части Индийского океана. Анализ температуры, солености и рельефа морского дна может помочь Пекину точнее настраивать сонары, а также выявлять участки, подходящие для подводных мин.

Кроме того, Китай активно ищет полезные ископаемые на океанском дне. Страна уже доминирует в добыче редкоземельных металлов, необходимых для военной промышленности и производства электромобилей.



По данным CSIS, 80% китайских судов, формально принадлежащих гражданским научным институтам, так или иначе связаны с военными. В Пекине заявляют, что морские исследования ведутся в рамках Конвенции ООН по морскому праву, но их активность вызывает обеспокоенность сразу в нескольких странах.



Индийский океан – новая горячая точка

После того как в конце 2024 года истек мораторий Шри-Ланки на заход иностранных исследовательских судов, Китай практически сразу же направил свои корабли в эту акваторию. Индия вновь выразила протест против присутствия китайских кораблей, однако это не остановило Пекин. В феврале Xiang Yang Hong 01 вошел в исключительную экономическую зону Индии у Андаманских островов.

Ранее это судно уже проводило исследования в районе островов Рождества (принадлежат Австралии) — через эту акваторию проходят маршруты австралийских подлодок. В прошлом году судно появилось в Бенгальском заливе перед испытаниями новой индийской баллистической ракеты.

Кроме того, Китай активизировал сотрудничество с Островами Кука, чья экономическая зона превышает 700 тыс. кв. км. Эти острова одними из первых выдали лицензии на разведку глубоководных минералов, включая кобальт и никель.



