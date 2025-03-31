Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах, связанных с редкоземельными металлами.

Дмитриев занимает также пост спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. В интервью газете «Известия» он назвал редкоземельные металлы «важной сферой для сотрудничества».

Подробности он не привел. Не уточняется, на каком этапе находятся обсуждения и какие именно ведомства в них участвуют.

24 февраля президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. В нем участвовали заместитель главы правительства, министры промышленности и природных ресурсов, а также глава «Росатома».

Позже в интервью Павлу Зарубину президент заявил, что Россия готова предложить сотрудничество США. По его словам, у Москвы «на порядок больше» таких ресурсов, чем в Украине. Он подчеркнул, что Россия входит в число мировых лидеров по запасам редких и редкоземельных металлов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о потенциальной возможности. Он отметил, что у России есть «огромные возможности для сотрудничества», включая новые регионы.

В то же время США продолжают обсуждение отдельной сделки по доступу к редкоземельным металлам с Украиной. Этот пункт был включен в так называемый «план победы», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации источников, сейчас разрабатывается новая версия сделки. Она может охватывать не только редкоземельные металлы, но и нефть и газ — уже на всей территории Украины.