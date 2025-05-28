Воскресное утро 25 мая стало переломным моментом в отношениях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. То, что американский президент долгое время пытался деликатно обходить в публичных высказываниях, наконец вылилось наружу, словно прорвавшаяся плотина.

«Путин совершенно СОШЕЛ С УМА!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, реагируя на самый масштабный российский авиаудар с начала войны. 367 ракет и дронов обрушились на 30 украинских городов, превратив небо над страной в ад из металла и взрывчатки.

Это была не просто дипломатическая перебранка — это был крик души политика, который еще недавно хвалился «отличными отношениями» с российским лидером. Человека, который всего неделю назад разговаривал с Путиным по телефону и обещал «немедленное» начало переговоров о прекращении огня.

На следующий день американский лидер заявил, что с Россией случилось бы много «действительно плохих вещей», если бы он не вмешался в ситуацию. «Чего не понимает [президент России] Владимир Путин, так это то, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХИХ. Он играет с огнем!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог пояснил, что Дональд Трамп подразумевает ухудшение личных отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, когда говорит об «игре с огнем». «Я думаю, говоря «играет с огнем», он [Трамп] говорил о его личных отношениях [с Путиным]», — заявил Келлог в интервью Fox News. По его словам, президент США действительно ценит личные отношения. И Келлог отметил, что понимает, почему. «Не стоит портить отношения с президентом Трампом. <...> Потому что вы с президентом Трампом продвинетесь намного дальше, если сможете наладить отношения», — заявил спецпосланник.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова американского лидера Дональда Трампа про «играющего с огнем» Владимира Путина заявил, что по-настоящему плохая вещь — третья мировая, президент США должен это понимать. «Что касается слов Трампа о том, что Путин «играет с огнем», и об «очень плохих вещах» с Россией: я знаю только одну реально плохую вещь — третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает», — написал Медведев в Х.

Цифры, которые говорят сами за себя

Статистика воздушной войны России против Украины читается как сводка из апокалиптического фильма. Еще год назад 30 дронов за одну ночь считались исключительным событием. Теперь Россия «загружает» украинскую ПВО сотнями беспилотников за раз. В ночь на 25 мая Москва совершила «массированный удар» — обрушила на страну 298 дронов, вероятно, рекордное количество. К этому добавились 69 ракет.

Если в прошлом году Кремль производил около 300 дронов «Шахед» в месяц, то теперь такое же количество сходит с конвейера менее чем за три дня. Украинская военная разведка располагает документами, согласно которым Россия планирует увеличить производство дронов до 500 в день. Это означает, что рои из тысячи дронов могут стать реальностью.

Эволюция металлических убийц

Ежедневно группы инженеров исследуют «внутренности» российских дронов «Шахед» в подпольных лабораториях в одном из укромных уголков Киева. Каждый кусок металла, упавший на украинские города, попадает в подобные лаборатории для полного вскрытия. Цель — задокументировать технические решения противника, изучить все работающие компоненты и использовать полученные знания для создания собственных систем противодействия и защиты.

Инженеры говорят, что одна из их главных проблем — новые принципы управления российскими дронами. Современные модели устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы Украины. Они больше не полагаются на блокируемые GPS-сигналы, управляются с помощью искусственного интеллекта и используют украинские интернет и мобильные сети.

Как сообщает The Economist, недавно команда обнаружила записку внутри разбираемого дрона. Предположительно, ее оставил сочувствующий российский инженер, который раскрыл принципы нового алгоритма управления. Согласно записке, дроны управляются через ботов в мессенджере Telegram и передают операторам данные о полете и видеопотоки в режиме реального времени.

Момент истины для Запада

На фоне происходящего западные союзники Украины приняли историческое решение. Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США окончательно сняли все ограничения по дальности для оружия, поставляемого Украине.

«Больше нет никаких ограничений по дальности на оружие, поставляемое Украине — ни со стороны британцев, ни французов, ни нас, ни американцев, — заявил Мерц на конференции в Берлине. — Это означает, что Украина теперь может защищаться, например, атакуя военные позиции в России».

Решение открывает путь для передачи Украине немецких ракет Taurus с дальностью более 500 километров, а также более мощных модификаций британских и французских ракет Storm Shadow.

Когда дипломатия встречается с реальностью

Реакция Кремля была предсказуемой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решения о предоставлении Украине ракет большей дальности «достаточно опасными» и способными расстроить «попытки достичь урегулирования» в Украине.

Но для Трампа эта дипломатическая игра в кошки-мышки, похоже, окончательно исчерпала себя. «Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он [Владимир Путин] это сделает, это приведет к краху России!» — написал американский президент.

Примечательно, что критика Трампа коснулась не только Путина, но и украинского президента Владимира Зеленского, которого он обвинил в усложнении ситуации своими заявлениями.

По данным Wall Street Journal, из-за застопорившегося процесса мирного урегулирования и российских ударов по украинской территории Трамп уже на этой неделе может ввести дополнительные меры давления на Россию.

Согласно информации от источников издания, новые ограничительные меры вряд ли затронут банковскую сферу, однако рассматриваются альтернативные инструменты воздействия. При этом окончательное решение о введении санкций пока не принято.

Собеседники WSJ, осведомленные о настроениях президента, отмечают его усталость от переговорного процесса. Трамп якобы готов свернуть дипломатические усилия, если очередная попытка достичь прогресса окажется безрезультатной. Какой будет стратегия Вашингтона в случае прекращения мирных инициатив и сохранится ли американская военная помощь Киеву, остается открытым вопросом.

Когда дипломатия встречается с реальностью

Реакция Кремля была предсказуемой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решения о предоставлении Украине ракет большей дальности «достаточно опасными» и способными расстроить «попытки достичь урегулирования» в Украине.

Но для Трампа эта дипломатическая игра в кошки-мышки, похоже, окончательно исчерпала себя. «Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он [Владимир Путин] это сделает, это приведет к краху России!» — написал американский президент.

Примечательно, что критика Трампа коснулась не только Путина, но и украинского президента Владимира Зеленского, которого он обвинил в усложнении ситуации своими заявлениями.

По данным Wall Street Journal, из-за застопорившегося процесса мирного урегулирования и российских ударов по украинской территории Трамп уже на этой неделе может ввести дополнительные меры давления на Россию.

Согласно информации от источников издания, новые ограничительные меры вряд ли затронут банковскую сферу, однако рассматриваются альтернативные инструменты воздействия. При этом окончательное решение о введении санкций пока не принято.

Собеседники WSJ, осведомленные о настроениях президента, отмечают его усталость от переговорного процесса. Трамп якобы готов свернуть дипломатические усилия, если очередная попытка достичь прогресса окажется безрезультатной. Какой будет стратегия Вашингтона в случае прекращения мирных инициатив и сохранится ли американская военная помощь Киеву, остается открытым вопросом.

Новая реальность войны

Сегодня украинская ПВО вокруг Киева все еще сбивает около 95% дронов, которые Россия направляет на столицу. Но те 5%, которые прорываются, наносят серьезный ущерб.

Зеленский утверждает, что Украине нужно как минимум еще десять батарей «Патриот» с соответствующими запасами перехватчиков PAC-3, чтобы ее города начали чувствовать себя в безопасности. Проблема в том, что Lockheed Martin увеличивает выпуск до 650 ракет в год — это примерно на 100 меньше прогнозируемого российского производства баллистических ракет.

Массированные удары последних дней стали катализатором для кардинального пересмотра западной стратегии. Если раньше союзники Украины действовали с оглядкой на возможную эскалацию, то теперь логика изменилась: эскалация уже произошла.

Война вступает в новую фазу, где дипломатические нюансы отступают перед суровой арифметикой выживания. И даже терпение американского президента, известного своим подчеркнуто вежливым отношением к Владимиру Путину, имеет свои пределы.

Станет ли нынешний кризис переломным моментом войны или это лишь новый виток спирали эскалации? Ответ кроется не в дипломатических переговорах, а в том, как долго сможет украинская ПВО выдерживать натиск беспилотных армад.