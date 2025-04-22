Катар и Египет предложили Израилю и ХАМАС новый план прекращения огня. По данным BBC, речь идет о перемирии сроком от пяти до семи лет, обмене всех израильских заложников на палестинских заключенных, официальном завершении войны и полном выводе израильских войск из сектора Газа.

Представители ХАМАС прибыли в Каир для консультаций, уточняет канал. Израиль пока не дал ответа на мирный план двух арабских стран. Предыдущая попытка перемирия провалилась: стороны обвиняют друг друга в его срыве. Израиль с 18 марта возобновил авиаудары и ввел танки в Газу, а также ввел тотальную блокаду сектора. За последний месяц ударов в эксклаве были убиты более 1500 палестинцев, в основном женщин и детей.

С понедельника вечером в Газе в результате новых израильских авиаударов погибли 22 человека. Бомбардировки охватили Хан-Юнус, Джебалию, Бейт-Лахию и город Газа. Разрушено оборудование, использовавшееся для расчистки завалов и спасения пострадавших. Израильские танки вошли в южную часть Рафаха и начали создание буферной зоны, полностью свободной от людей и построек.

По словам источника BBC, знакомого с ходом переговоров, ХАМАС выразил готовность передать управление Газой любой палестинской структуре, согласованной на национальном и региональном уровне — от Палестинской администрации до нового временного органа.

Однако Израиль категорически против возвращения палестинской власти в Газу — Тель-Авив хочет оккупировать сектор и изгнать все палестинское население из эксклава.

Переговоры идут на фоне жесткой позиции премьера Биньямина Нетаньяху, который заявил, что война не закончится до полного уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников. Палестинское движение в ответ настаивает: война должна завершиться до освобождения пленников.



