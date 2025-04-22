ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Газе предлагают перемирие на семь лет
Каир и Доха представили ХАМАС и Израилю новый мирный план — он подразумевает прекращение огня и обмен всех на всех
Газе предлагают перемирие на семь лет
Израильские войска во время вторжения в Газу / Reuters
22 апреля 2025 г.

Катар и Египет предложили Израилю и ХАМАС новый план прекращения огня. По данным BBC, речь идет о перемирии сроком от пяти до семи лет, обмене всех израильских заложников на палестинских заключенных, официальном завершении войны и полном выводе израильских войск из сектора Газа.

Представители ХАМАС прибыли в Каир для консультаций, уточняет канал. Израиль пока не дал ответа на мирный план двух арабских стран. Предыдущая попытка перемирия провалилась: стороны обвиняют друг друга в его срыве. Израиль с 18 марта возобновил авиаудары и ввел танки в Газу, а также ввел тотальную блокаду сектора. За последний месяц ударов в эксклаве были убиты более 1500 палестинцев, в основном женщин и детей. 

С понедельника вечером в Газе в результате новых израильских авиаударов погибли 22 человека. Бомбардировки охватили Хан-Юнус, Джебалию, Бейт-Лахию и город Газа. Разрушено оборудование, использовавшееся для расчистки завалов и спасения пострадавших. Израильские танки вошли в южную часть Рафаха и начали создание буферной зоны, полностью свободной от людей и построек.

По словам источника BBC, знакомого с ходом переговоров, ХАМАС выразил готовность передать управление Газой любой палестинской структуре, согласованной на национальном и региональном уровне — от Палестинской администрации до нового временного органа. 

Однако Израиль категорически против возвращения палестинской власти в Газу — Тель-Авив хочет оккупировать сектор и изгнать все палестинское население из эксклава.

Переговоры идут на фоне жесткой позиции премьера Биньямина Нетаньяху, который заявил, что война не закончится до полного уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников. Палестинское движение в ответ настаивает: война должна завершиться до освобождения пленников.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us