ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: «Не допустим дискриминации ни одного гражданина»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание патриарху армянской общины Турции Сааку Машаляны, выразив соболезнования в связи с утратами армянского народа в годы Первой мировой войны
Президент Эрдоган: «Не допустим дискриминации ни одного гражданина»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
24 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание патриарху армянской общины Турции Сааку Машаляны, в котором обратился к представителям армянской общины со словами уважения и соболезнования.

Эрдоган подчеркнул, что в очередную годовщину трагических событий времен Первой мировой войны с почтением вспоминает османских армян, погибших в тех тяжелых условиях. Он вновь выразил соболезнования их потомкам.

В своем послании президент отметил:

«В годы войны, совпавшие с последним периодом Османской империи, мы потеряли множество жизней в результате восстаний, действий вооруженных отрядов, деструктивных нападений и эпидемий. Боль этих утрат мы по-прежнему ощущаем в наших сердцах».

Эрдоган также подчеркнул важность совместного будущего:

«Мы убеждены, что мрачные воспоминания прошлого не должны становиться заложниками настоящего и будущего. Как народ численностью 86 млн, мы должны вместе строить наше общее завтра».

Турецкий лидер заявил, что попытки посеять вражду на основе истории не достигли своих целей:

«Мы, представители народов, веками живших на этой земле бок о бок, продолжаем делиться радостью и горем, как и прежде. Под каким бы предлогом это ни происходило, мы не позволяли и не позволим ни одному нашему гражданину подвергаться дискриминации, отчуждению или маргинализации».

Президент Турции отметил вклад армян в различные сферы жизни страны — от культуры и искусства до экономики и образования — и подчеркнул, что их благополучие и безопасность являются приоритетом для государства.

Эрдоган завершил свое послание следующими словами:

«Как мы вместе довели Турцию до сегодняшнего дня, так же плечом к плечу мы будем строить Век Турции. Под тенью полумесяца и звезды, как гордые граждане Турецкой Республики, мы будем вечно жить в свободе. Вновь искренне выражаю участие в боли армянской общины и с уважением вспоминаю всех османских граждан, погибших в те годы».

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