Президент США Дональд Трамп планирует предложить Саудовской Аравии сделку по продаже вооружений на сумму около $100 млрд во время своего визита в королевство в мае, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В пакет поставок будут включены системы, произведенные такими компаниями, как Lockheed Martin, RTX Corp, Boeing, Northrop Grumman и General Atomics.

Параллельно с переговорами о продаже беспилотников MQ-9B SeaGuardian и другой техники США и Саудовская Аравия обсуждают возможную сделку по поставке истребителей F-35. Ранее аналогичные переговоры велись с ОАЭ, но были заморожены из-за опасений Вашингтона по поводу влияния Китая в регионе.

Визит Трампа в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар запланирован на 13–16 мая. На фоне переговоров о вооружении Трамп также надеется добиться нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем в рамках «Соглашений Авраама», что могло бы стать его внешнеполитическим достижением. Однако Эр-Рияд настаивает, что предварительным условием для подписания мирного соглашения должно быть создание палестинского государства.

Также лидерам, вероятно, предстоит обсудить ряд других внешнеполитических вопросов, включая ядерные переговоры с Ираном и восстановление Газы. Во время своего первого президентского срока Трамп установил тесные связи с окружением принца, в частности через советника и зятя Джареда Кушнера. Позже бин Салман инвестировал в частный инвестиционный фонд Кушнера Affinity Partners.