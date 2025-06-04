Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня провел масштабные кадровые перестановки в высшем военном руководстве страны. Как отмечают украинские СМИ, смена кадров произошла после удара российских ракет по учебному полигону в Днепропетровской области.

Командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатый, подавший в отставку после инцидента, в котором погибли 12 и были ранены более 60 украинских военнослужащих, не потерял доверия президента — его назначили командующим Объединенных сил. Зеленский отметил, что отныне генерал сосредоточится исключительно на боевых задачах: «Только фронт. Только победа».

Драпатый ранее написал в Telegram, что президент выслушал его, выразил поддержку и поручил сосредоточиться на главном — на войне. Он подчеркнул необходимость изменения командной культуры и отношения к жизни каждого солдата: «Я остаюсь в строю, на передовой. Там, где нужен больше всего».

На фоне нарастающего давления со стороны России Зеленский также назначил Олега Апостола командующим десантных войск, Роберта Бровди — главой войск беспилотных систем, а Вадима Сухаревского — командующим Восточным оперативным командованием с задачей модернизации управления. Игорь Скибюк стал новым заместителем начальника Генштаба.

Все изменения проходят на фоне самой масштабной за последние месяцы воздушной операции Украины «Паутина». 1 июня более 100 украинских дронов нанесли удары по пяти военным авиабазам России, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По словам главы СБУ Василия Малюка, целью были стратегические бомбардировщики, несущие ядерные ракеты. По оценке Киева, «Паутина» уничтожила 41 российский самолет — более трети всего флота стратегических бомбардировщиков.

Политически Зеленский призвал Запад ужесточить санкции против Москвы после нового удара по Сумам, где погибли четверо мирных жителей. «Путин не изменит тактику, пока не почувствует настоящего давления», — утверждает украинский лидер.



