Замглавы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что движение готово освободить всех оставшихся израильских заложников в обмен на прекращение войны. В эфире телеканала «Аль-Джазира» он сообщил, что в ХАМАС согласны на «всеобъемлющий пакет» переговоров, включая обмен пленными, вывод израильской армии из сектора Газа, начало послевоенного восстановления и снятие блокады.

По его словам, именно Израиль нарушил достигнутое в январе перемирие, возобновив боевые действия в середине марта. «ХАМАС и другие фракции сопротивления заинтересованы в завершении агрессии и геноцидальной войны», — сказал он.

Он отметил, что египетские и катарские посредники предложили компромиссный вариант в конце Рамадана, и в ХАМАС его приняли, несмотря на опасения, что Биньямин Нетаньяху намерен продолжать войну ради политического выживания. Однако израильская сторона, по словам аль-Хайи, выдвинула «невыполнимые условия», включая требование разоружения ХАМАС.

ХАМАС утверждает о готовности к переговорам о «всеобъемлющем» обмене, включая составление полного списка палестинцев в израильских тюрьмах и список оставшихся заложников в Газе для последующего обмена.

По данным Middle East Eye, в марте при посредничестве США велись секретные переговоры между представителями ХАМАС и эмиссаром Дональда Трампа Адамом Бёлером. Они прервались после утечки в израильские СМИ.

Аль-Хайя назвал «многообещающими» слова Бёлера, который ранее заявил: «Война может закончиться немедленно, если все заложники будут освобождены». Однако он также подчеркнул, что ХАМАС не станет участвовать в «политике частичных соглашений» Нетаньяху и требует полного прекращения боевых действий.