ПОЛИТИКА
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«Они умирают от желания заключить сделку»
Трамп утверждает, что мировые лидеры ежечасно звонят ему и просят заключить торговые сделки, лишь бы избежать тарифов
«Они умирают от желания заключить сделку»
Трамп утверждает, что мировые лидеры ежечасно звонят ему из-за тарифов / Reuters
9 апреля 2025 г.

На закрытом ужине Республиканского комитета в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что мировые лидеры «целуют ему зад» в попытке заключить сделки и избежать рекордных тарифов.

«Эти страны звонят нам. Целуют меня в зад. Они умирают от желания заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, что угодно, сэр», — утверждает Трамп.

По его словам, правительства со всего мира отчаянно стремятся договориться, чтобы избежать новых пошлин. В частности, Китай уже столкнулся с 104% тарифом на все товары, ЕС — с 20%. Япония, Южная Корея и Италия ищут пути смягчения ударов по своим экономикам.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет договариваться с США и постарается урегулировать тарифы через сделку. Но, подчеркнула она, параллельно Брюссель приготовил и возмездие: 25% тарифы на всю американскую продукцию, если Трамп не одумается. Причем ЕС будет прицельно бить по республиканским штатам.

Неудивительно, что далеко не все республиканцы в восторге от тарифной политики Трампа.

«Вы не умеете вести переговоры, как я», — бросил президент в адрес республиканцев, критикующих его торговую политику. Он, вероятно, намекал на сенатора Рэнда Пола, который считает, что регулирование тарифов — прерогатива Конгресса. Другие, включая сенатора Чака Грассли, продвигают законопроекты, обязывающие президента получать одобрение парламента на любые тарифы.

Несмотря на падение рынков, Трамп настаивает: пошлины принесут стране выгоду и укрепят позиции республиканцев на выборах 2026 года. «Это будет легендарно. Мы выиграем с огромным перевесом», — пообещал он, добавив, что «большой красивый законопроект» о тарифах поможет переломить ход выборной кампании.

Но демократы намерены использовать тарифную войну против него. Глава предвыборного комитета демократов Сюзан ДельБене заявила, что республиканцы «повышают цены для семей» и действуют без плана, рискуя столкнуться с глобальной ответной реакцией. По ее словам, «Трамп легко разрушает, но восстанавливать потом гораздо сложнее».


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