ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Израиль убил пять сотрудников ООН
Сотрудники БАПОР погибли в результате новой серии израильских ударов по Газе
Израиль убил пять сотрудников ООН
Израильские войска у штаб-квартиры БАПОР в Газе / Reuters
20 марта 2025 г.

Пять сотрудников Ближневосточного агентства ООН (БАПОР) были убиты в Газе за последние дни, сообщил глава агентства Филипп Лаззарини. По его словам, общее число погибших сотрудников достигло 284.

«Они были учителями, врачами и медсестрами, служившими самым уязвимым частям общества», — заявил Лаззарини в соцсети X. Он подчеркнул, что израильская армия продолжает массированные удары по сектору Газа с воздуха и моря, а также ведет наземное наступление, разделяющее север и юг эксклава.

С начала недели Школа аль-Джауни, где укрывались около 12 тыс. человек, подверглась обстрелу уже в пятый раз с октября 2023 года. В результате удара, по данным спасателей, погибло 18 человек, включая руководителя гуманитарной миссии. По словам очевидцев, крыша здания обрушилась, а люди, в том числе дети, оказались под завалами.

ООН осудила нападение, а генсек Антониу Гутерриш назвал произошедшее «грубым нарушением международного гуманитарного права». Израильская армия утверждает, что ХАМАС якобы использовал здание школы как «центр управления». Однако палестинское движение опровергло эти утверждения, подчеркнув, что в здании были исключительно мирные жители.

БАПОР потребовало от сторон конфликта не использовать школы и другие гражданские объекты в военных целях. Организация заявила, что нападение стало крупнейшим по числу погибших сотрудников агентства за один инцидент.

По данным Минздрава Газы, с начала войны погибли более 47 тыс. палестинцев, еще 120 тыс. получили ранения. Из-за нехватки медикаментов и разрушенной инфраструктуры тысячи пострадавших не могут получить медицинскую помощь. Только с начала текущей волны ударов Израиля по Газе погибли уже более 700 человек, включая 400 человек, убитых в результате предрассветного удара 18 марта. 

Лаззарини отметил, что действия Израиля подпадают под статьи о военных преступлениях и пообещал добиться справедливого суда.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us