Пять сотрудников Ближневосточного агентства ООН (БАПОР) были убиты в Газе за последние дни, сообщил глава агентства Филипп Лаззарини. По его словам, общее число погибших сотрудников достигло 284.

«Они были учителями, врачами и медсестрами, служившими самым уязвимым частям общества», — заявил Лаззарини в соцсети X. Он подчеркнул, что израильская армия продолжает массированные удары по сектору Газа с воздуха и моря, а также ведет наземное наступление, разделяющее север и юг эксклава.

С начала недели Школа аль-Джауни, где укрывались около 12 тыс. человек, подверглась обстрелу уже в пятый раз с октября 2023 года. В результате удара, по данным спасателей, погибло 18 человек, включая руководителя гуманитарной миссии. По словам очевидцев, крыша здания обрушилась, а люди, в том числе дети, оказались под завалами.

ООН осудила нападение, а генсек Антониу Гутерриш назвал произошедшее «грубым нарушением международного гуманитарного права». Израильская армия утверждает, что ХАМАС якобы использовал здание школы как «центр управления». Однако палестинское движение опровергло эти утверждения, подчеркнув, что в здании были исключительно мирные жители.

БАПОР потребовало от сторон конфликта не использовать школы и другие гражданские объекты в военных целях. Организация заявила, что нападение стало крупнейшим по числу погибших сотрудников агентства за один инцидент.

По данным Минздрава Газы, с начала войны погибли более 47 тыс. палестинцев, еще 120 тыс. получили ранения. Из-за нехватки медикаментов и разрушенной инфраструктуры тысячи пострадавших не могут получить медицинскую помощь. Только с начала текущей волны ударов Израиля по Газе погибли уже более 700 человек, включая 400 человек, убитых в результате предрассветного удара 18 марта.

Лаззарини отметил, что действия Израиля подпадают под статьи о военных преступлениях и пообещал добиться справедливого суда.



