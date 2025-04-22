Гарвардский университет подал иск против администрации президента Дональда Трампа. Престижный вуз обвиняет власти в попытке «получить контроль над академическими решениями в Гарварде». Судебное разбирательство началось после того, как администрация пригрозила пересмотреть около 9 млрд долларов федерального финансирования из-за отказа университета выполнить ряд требований, включая назначение внешнего наблюдателя для обеспечения «разнообразия» преподаваемых в университете точек зрения.

В первую очередь Гарвард пытается остановить заморозку 2,2 млрд долларов грантов. Противостояние между Трампом и Гарвардом происходит на фоне противостояния консервативных республиканцев с академическим сообществом после месяцев студенческих пропалестинских демонстраций, вызванных геноцидальной войной Израиля в Газе.

Представитель Белого дома Харрисон Филдс заявил в своем заявлении, что «безвозмездная федеральная помощь» таким учреждениям, как Гарвард, подходит к концу.

«Средства налогоплательщиков — это привилегия, а Гарвард не соответствует базовым условиям, необходимым для получения этой привилегии», — сказал Филдс.

В письме, объявляющем о решении университета отклонить требования Трампа, ректор Гарварда Алан Гарбер написал: «Никакое правительство — независимо от того, какая партия находится у власти — не должно диктовать частным университетам, чему они могут учить, кого они могут принимать и нанимать, и какие области исследований и запросов они могут осуществлять».

Гарбер заявил в понедельник, что Белый дом усилил давление после отказа вуза подчиниться, несмотря на оправдания об «ошибочной» угрозе по финансированию.

«Правительство, помимо первоначальной заморозки 2,2 млрд долларов финансирования, рассматривало возможность принятия мер по заморозке дополнительного 1 млрд долларов грантов, инициировало многочисленные расследования операций Гарварда, угрожало образованию иностранных студентов и объявило, что рассматривает возможность отзыва налогового статуса 501(c)(3) Гарварда», — написал Гарбер.

Гарвард стал первым университетом, подавшим иск в ответ на репрессивные меры Трампа против ведущих американских университетов. Американский президент считает, что вузы недостаточно жестко отреагировали на прошлогодние пропалестинские протесты и позволили «антисемитизму процветать» в кампусах. Однако протестующие, включая некоторые еврейские группы, утверждают, что их критика военных действий Израиля в Газе ошибочно приравнивается к антисемитизму.

Ранее в этом месяце администрация Трампа направила в Гарвард письмо со списком требований, которые включали изменения в политике приема, лишение признания некоторых студенческих клубов и найм новых преподавателей.

В прошлый вторник Трамп призвал лишить Гарвард, старейший и богатейший университет США и один из самых престижных в мире, статуса освобождения от налогов, как первым сообщил CNN.

«Возможно, Гарвард должен потерять свой статус освобождения от налогов и облагаться налогом как политическое образование, если он продолжает продвигать политическую, идеологическую и вдохновленную/поддерживающую терроризм «болезнь»? Помните, статус освобождения от налогов полностью зависит от действий в ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ!» — заявил президент США в публикации на своей платформе Truth Social.