МИД Турции выступил с предупреждением о резком ухудшении ситуации в Судане и напомнил, что рекомендации по безопасности, опубликованные 27 декабря 2023 года, остаются в силе.

В заявлении подчеркивается, что гражданам Турции следует избегать поездок в Судан, если только это не продиктовано крайней необходимостью. Находящимся в стране турецким гражданам рекомендуется сохранять максимальную бдительность.

«Лицам, для которых пребывание в Судане не является необходимым, рекомендуется покинуть страну по возможности — воздушным, автомобильным или морским транспортом — через наиболее быстрые и безопасные маршруты, пока из Порт-Судана все еще доступны ограниченные коммерческие рейсы», — говорится в сообщении ведомства.

Гражданам также рекомендовано следить за последующими сообщениями на официальных сайтах и в социальных сетях МИД Турции и посольства в Хартуме.