Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках своего визита в Будапешт на неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Как сообщили в администрации турецкого лидера, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения Турции и Венгрии, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул глубокие исторические связи между двумя странами, заявив, что они продолжат предпринимать шаги для развития сотрудничества во всех сферах. Особое внимание президент Турции уделил символическому значению проведения саммита ОТГ в Венгрии, которая имеет статус страны-наблюдателя.

«Проведение саммита Организации тюркских государств в Венгрии, стране-наблюдателе, является показателем того значения, которое организация придает Венгрии. Венгрия придает силу Организации тюркских государств», — говорится в заявлении его канцелярии.

Турецкий лидер также затронул тему отношений с Европейским союзом. По его мнению, активизация процесса вступления Турции в ЕС пойдет на пользу и самой Европе.

«Оживление процесса вступления Турции в Европейский союз пойдет на пользу Европе. Турция может внести свой вклад в ЕС во многих областях, прежде всего в сфере безопасности», — заявил Эрдоган.

В контексте продолжающегося российско-украинского конфликта президент Турции напомнил о посреднической роли своей страны.

«Турция прилагает усилия для справедливого и прочного мира, который положит конец войне между Украиной и Россией. Необходимо без потери времени обеспечить прекращение огня и начать мирные переговоры», — подчеркнул Эрдоган.

Встреча лидеров Турции и Венгрии имеет особое значение в контексте того, что Будапешт считается одним из наиболее благожелательно настроенных к Анкаре членов Европейского союза и может выступать в качестве связующего звена между Турцией и ЕС.