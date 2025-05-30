ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Делегация РФ едет в Стамбул
Российская делегация прибудет в Стамбул и будет ожидать украинскую сторону 2 июня для проведения второго раунда переговоров
Делегация РФ едет в Стамбул
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / Reuters
7 часов назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация переговорщиков направляется в Стамбул. Там она будет ожидать представителей Украины 2 июня.

«Российская делегация переговорщиков будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров», — сообщил Песков на брифинге.

О планах провести новый раунд переговоров в Стамбуле ранее сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, российская сторона уже подготовила меморандум, в котором изложены позиции Москвы «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Анкара гарантирует безопасность встречи и выражает надежду, что диалог приведет к снижению напряженности и прекращению огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что состав российской делегации, вероятнее всего, останется тем же, что и в первом раунде.

Ранее министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция рассматривает справедливый и прочный мир, достигнутый дипломатическим путем, как единственный выход из конфликта.

«Для Турции единственный путь — справедливый и прочный мир, достигнутый через диалог и дипломатические усилия», — заявил он.

По его словам, стамбульские переговоры стали важным шагом в правильном направлении.

Министр иностранных дел Украины Андрий Сибига заявил о готовности Киева к длительному перемирию с условием безусловного прекращения огня со стороны России.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны договорились подготовить позиции по ключевым вопросам урегулирования, провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.

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