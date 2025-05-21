ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Папа ждет Россию и Украину
Папа римский Лев XIV готов принять переговоры Москвы и Киева в Ватикане
Папа ждет Россию и Украину
Папа римский Леон XIV / Reuters
3 часа назад

Ватикан неожиданно выходит на передовую украинского мирного процесса. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что папа римский Лев XIV готов принять в Ватикане новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной. Мелони в ответ выразила понтифику «глубокую благодарность за неустанное стремление к миру».

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что папа римский Лев XIV готов принять в Ватикане новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной. Мелони в ответ выразила понтифику «глубокую благодарность за неустанное стремление к миру».

Это предложение последовало за двухчасовой беседой между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным 19 мая. По словам Трампа, переговоры между Киевом и Москвой должны начаться «незамедлительно», а Ватикан рассматривается как возможная площадка. При этом в канцелярии папы и в Москве пока официально не подтвердили эту инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил что в качестве площадки для встречи рассматриваются три страны — Турция, Ватикан и Швейцария.

Лидеры ЕС, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца, поддержали инициативу Ватикана и его выбор в качестве места переговоров. 

В Кремле разговор с Трампом назвали «содержательным и полезным». Путин заявил, что Москва готова к работе над меморандумом с украинской стороной, предполагающим прекращение огня. Однако четкого графика для прекращения огня оглашено не было. По словам российского лидера, для достижения мира «необходимы компромиссы» — однако конкретных условий для Киева он не обозначил. По крайней мере вслух и публично.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании постоянной национальной группы по переговорам. По его словам, во время последнего раунда переговоров в Стамбуле — первого прямого контакта двух сторон за три года — Украина вновь настаивала на безусловной 30-дневной паузе в боевых действиях. Киев видит это как основу для начала переговоров. Зеленский также вновь подтвердил готовность к личной встрече с Путиным — впрочем, в Кремле это предложение пока не комментировали.



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