ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США передадут Украине сотни ракет
Вашингтон дал отмашку на отправку 125 дальнобойных ракет и 100 ракет для систем ПВО из Германии в Украину, пишут СМИ
США передадут Украине сотни ракет
/ Bundeswehr
11 мая 2025 г.

США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет и 100 ракет для систем ПВО Patriot, находящихся на вооружении Германии. Об этом 10 мая сообщила The New York Times со ссылкой на источники в Конгрессе.

Американское законодательство запрещает странам-операторам самостоятельно экспортировать оружие, произведенное в США, без согласования с Вашингтоном. По данным NYT, разрешение было выдано 9 мая.

Украина испытывает острый дефицит ракет для систем Patriot на фоне участившихся баллистических ударов со стороны России. По информации издания, из восьми Patriot, находящихся в распоряжении ВСУ, два сейчас не функционируют. Один дополнительный комплекс, согласно договоренностям, о которых ранее писало издание Axios, должен был быть вывезен в Украину из Израиля.

Ранее Германия уже передавала Украине системы IRIS-T и Patriot в рамках военной помощи. Новая поставка совпала с визитом в Киев нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который прибыл в украинскую столицу 10 мая вместе с рядом европейских лидеров в рамках усилий по достижению прекращении огня.

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