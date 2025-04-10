США и Россия высоко оценили итоги переговоров, прошедших в четверг в Стамбуле. Обе стороны назвали консультации конструктивными и выразили готовность к дальнейшему диалогу.

Госдепартамент США сообщил, что встреча прошла в конструктивной атмосфере. Вашингтон подтвердил намерение продолжать консультации с Москвой по вопросам нормализации работы дипмиссий.

В то же время американская сторона выразила обеспокоенность действующим в России запретом на наем граждан РФ для работы в посольстве США.

Также обсуждалась тема финансового обслуживания. Представители делегаций США и России стремились достичь взаимопонимания в вопросе предоставления банковских услуг дипломатическим учреждениям.

Глава российской делегации, посол в США Александр Дарчиев сообщил, что переговоры прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задач, поставленных лидерами двух стран.

По его словам, стороны обменялись официальными нотами, в которых зафиксированы взаимные гарантии беспрепятственного банковского обслуживания дипломатических миссий. Это также включает платежи России в пользу ООН и других международных организаций.

Москва отдельно подчеркнула важность возвращения дипломатической недвижимости, конфискованной в США. По словам Дарчиева, достигнута договоренность работать над «дорожной картой» по этому вопросу.

Кроме того, обсуждалось возможное возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном. Россия считает, что это будет способствовать укреплению деловых и межчеловеческих контактов.