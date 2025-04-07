Мировые рынки начали неделю с обвального снижения на фоне резкого роста опасений рецессии и последствий новых тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Фьючерсы на индекс S&P 500 упали ниже ключевой отметки в 5000 пунктов, зафиксировав снижение на 20% с февральского пика. Это официально отправило индекс в зону «медвежьего» рынка, куда Nasdaq 100 вошел еще в пятницу после распродажи в технологическом секторе.

Только за последние три торговых сессии S&P 500 потерял 12,5% — аналогичный обвал происходил лишь в 2008 и 1987 годах.

Как отметил стратег BBVA Алехандро Куадрадо, «обвал, вызванный новыми тарифами Трампа, войдет в историю как четвертое по масштабу двухдневное падение индекса S&P 500 с 1957 года».

Акции Tesla упали на 5% в ходе предварительных торгов, а совокупные потери технологических гигантов, входящих в так называемую «великолепную семерку», превысили $2 трлн.

Apple потеряла 15% за три дня — худший результат с кризиса 2008 года.

Падение охватило и другие регионы: индекс Hang Seng рухнул на 13% — худший результат с 1997 года, Nikkei 225 — на 8%.

В Европе утренние торги также открылись распродажами: Euro STOXX 50 просел на 4%, DAX — на 3,5%, французский CAC 40 — на 4,1%.

J.P. Morgan повысил вероятность рецессии до 60%, а главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус оценил риск рецессии в США уже в 45%, ссылаясь на падение инвестиций и усиление геополитической неопределенности.

«Если все пошлины вступят в силу, мы пересмотрим прогноз в сторону ухудшения», — заявил Хатциус.

В Евросоюзе обсуждают возможные ответные меры. Еврокомиссия балансирует между необходимостью защитить экономику и риском втянуться в полномасштабную торговую войну.

Тем временем глобальные рынки продолжают лихорадить, а инвесторы покидают рисковые активы в ожидании худшего.