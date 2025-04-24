Король Виллем-Александр заявил, что Нидерланды больше не могут позволить себе иллюзии относительно мира и стабильности, и призвал к масштабной переоценке оборонной политики страны. «Чтобы жить в мире и безопасности, нужно быть подготовленными», — подчеркнул он во время визита на военную базу в Вредепеле, где голландские военные проводят обучение украинских солдат.

Монарх заявил, что страна должна «вооружаться до зубов», чтобы защитить свои интересы и граждан. Он отметил, что война в Украине и другие глобальные конфликты ясно демонстрируют: прежние представления о гарантиях безопасности больше не работают. «Мы, возможно, слишком долго принимали свободу как должное. Сейчас пришло время осознать: мир требует не только дипломатии, но и силы», — сказал он.

Виллем-Александр подчеркнул необходимость срочной модернизации и расширения нидерландской оборонной промышленности. «Наша военная промышленность должна снова научиться работать в условиях конфликта. Это означает, что мы должны быть готовы к масштабному производству и мобилизации», — заявил он, добавив, что уже провел встречи с представителями оборонного сектора и военными по этой теме.

Король также призвал к усилению роли Евросоюза и трансатлантического партнерства. «Нам нужно новое лидерство, лидерство сильной Европы. И необходимо укреплять связи с союзниками по НАТО, чтобы сдержать потенциальные угрозы», — отметил он.

В середине марта нидерландский парламент большинством голосов отверг инициативу Еврокомиссии ReARM Europe на 800 млрд евро, основанную на совместном долге, несмотря на ее поддержку правительством. Против выступили три из четырех коалиционных партий, заявив, что евробонды подрывают фискальный суверенитет и грозят финансовой нестабильностью.

Тем не менее 24 апреля 2025 года правительство Нидерландов объявило о принятии новой стратегии по развитию и масштабированию оборонной промышленности. Согласно документу, утвержденному кабмином, страна инвестирует €1,15 млрд в ближайшие годы, включая €310 млн уже в этом году на беспилотные системы, инновационные проекты и инструменты финансирования. Стратегия охватит около 1 000 компаний отрасли с совокупным оборотом €7,7 млрд.

Правительство выделяет пять приоритетных направлений: «умные» материалы, космические технологии, квантовые разработки, интеллектуальные системы (включая дроны) и сенсоры. Укрепляются региональные кластеры, партнерства между бизнесом, наукой и государством, а также расширяется международное сотрудничество — как в рамках НАТО и ЕС, так и на двустороннем уровне. Кроме того, будет активизировано взаимодействие с оборонной промышленностью Украины.