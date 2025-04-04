Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, по его впечатлению и словам американских официальных лиц, Россия «не двигается достаточно быстро» в направлении прекращения войны в Украине. В интервью CBS News он подчеркнул, что «мяч на стороне Москвы» и именно от ее решений зависит дальнейший прогресс.

По словам Рютте, администрация США «действительно старается» сдвинуть процесс с мертвой точки, и Украина, по его мнению, «находится очень близко» к американской позиции. Он отметил, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента в январе ситуация с переговорами начала меняться, тогда как до этого, по его словам, «не происходило вообще ничего».

Россия пока не согласилась на предложенное США 30-дневное перемирие и настаивает, что остаются нерешённые вопросы. Сенатор Марко Рубио, комментируя переговоры на встрече НАТО в Брюсселе, заявил, что «вскоре станет ясно, готова ли Москва к настоящему миру или лишь тянет время».

Рютте также опроверг опасения, что новые глобальные тарифы Трампа повредят альянсу. Он подчеркнул, что Европа наращивает оборонные расходы, а США продолжают быть надежным гарантом безопасности, включая ядерное сдерживание. «Слушайте, что говорят лидеры США по телевидению. Они четко подтверждают приверженность НАТО», — сказал он.