ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Генсек НАТО: Россия идет к окончанию войны слишком медленно
Марк Рютте посетовал, что Москва затягивает прогресс мирных усилий, и заверил в приверженности США единству с альянсом
Генсек НАТО: Россия идет к окончанию войны слишком медленно
/ Reuters
4 апреля 2025 г.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, по его впечатлению и словам американских официальных лиц, Россия «не двигается достаточно быстро» в направлении прекращения войны в Украине. В интервью CBS News он подчеркнул, что «мяч на стороне Москвы» и именно от ее решений зависит дальнейший прогресс.

По словам Рютте, администрация США «действительно старается» сдвинуть процесс с мертвой точки, и Украина, по его мнению, «находится очень близко» к американской позиции. Он отметил, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента в январе ситуация с переговорами начала меняться, тогда как до этого, по его словам, «не происходило вообще ничего».

Россия пока не согласилась на предложенное США 30-дневное перемирие и настаивает, что остаются нерешённые вопросы. Сенатор Марко Рубио, комментируя переговоры на встрече НАТО в Брюсселе, заявил, что «вскоре станет ясно, готова ли Москва к настоящему миру или лишь тянет время».

Рютте также опроверг опасения, что новые глобальные тарифы Трампа повредят альянсу. Он подчеркнул, что Европа наращивает оборонные расходы, а США продолжают быть надежным гарантом безопасности, включая ядерное сдерживание. «Слушайте, что говорят лидеры США по телевидению. Они четко подтверждают приверженность НАТО», — сказал он.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us