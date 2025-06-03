В ночь на 3 июня Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по объектам в оккупированных Россией районах Запорожской и Херсонской областей. По данным Центра изучения оккупации, атаки беспилотников вывели из строя ключевые подстанции и склады боеприпасов, а также привели к разрушению инфраструктуры. В результате без света остались более 700 тыс. жителей этих территорий.

Назначенный Москвой глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что отключение затронуло 457 населенных пунктов, а в северо-западной части региона повреждено высоковольтное оборудование.

В частях Херсонской области, находящихся под управлением российских властей, свет пропал в 150 населенных пунктах — в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах, где проживают свыше 104 тыс. человек. Глава местной администрации Владимир Сальдо заявил, что отключение произошло из-за повреждения подстанций осколками сбитых дронов.

В то же время украинский Центр изучения оккупации сообщает, что удары украинских беспилотников уничтожили склады боеприпасов в Токмаке, а также подстанции в Мелитополе и Молочанске, которые обеспечивали энергией военные объекты. Глава организации Петр Андрющенко отметил, что ситуация в регионе критическая — подключение к энергосистеме Запорожской АЭС откладывается минимум на месяц. «Это полный блэкаут и отключение электроэнергии по всей оккупированной Запорожской области и значительной части Херсонской», — отметил он в Telegram.

По данным Reuters, это уже не первый случай массового отключения электроэнергии в регионе: в феврале подобный удар беспилотников привел к блэкауту в Энергодаре и других городах.

Назначенные РФ власти сообщают, что на местах работают энергетики и спасатели, которые ищут возможности резервного подключения. Однако для жителей оккупированных территорий эти события означают новые испытания: отсутствуют свет, тепло и вода, а получить помощь практически невозможно.