Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 12 российских самолетов в ходе операции «Паутина», проведенной 1 июня. Масштабный удар украинских беспилотников по аэродромам в Мурманской, Рязанской, Ивановской и Иркутской областях стал одной из крупнейших атак по военной инфраструктуре России за все время войны.

По данным Службы безопасности Украины, всего был поражен 41 самолет, включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3, а также самолеты-разведчики А-50. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что ущерб от этой атаки достиг 7 млрд долларов, а Россия потеряла треть своих носителей крылатых ракет. Спутниковые снимки подтвердили уничтожение по меньшей мере трех Ту-95 и одного Ту-22М3 на аэродроме «Белая» в Иркутской области, а также двух вероятно уничтоженных Ту-22М3.

Российские телеграм-каналы, близкие к военным, назвали произошедшее «черным днем» российской авиации и «русским Перл-Харбором». Комментаторы отмечают, что восстановить эти потери будет практически невозможно, а ключевая причина поражения — недостаточная защита аэродромов ПВО и отсутствие укрытий для самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака «Паутиной» вывела из строя 34% российской стратегической авиации, а всего в операции было задействовано 117 дронов. Российские источники Bloomberg в свою очередь утверждают, что были потеряны лишь около 10 машин, но и оставшихся хватит для дальнейших ударов по Украине.

По данным СМИ, американская разведка пока не видит четкой реакции Кремля, однако источники New York Times сообщают о «значительном ответе», который Россия готовит в ответ на удар по своей глубинной территории. Возможными целями называют объекты гражданской инфраструктуры или энергосистему Украины.