Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска начали наступление сразу в нескольких направлениях, больше всего сил брошено на Сумы и Покровск.

По словам Зеленского, украинская армия «всеми силами» препятствует накоплению российских резервов для дальнейшего продвижения. Он подчеркнул важность того, чтобы Москва не смогла создать «ударный кулак» для взятия Сум.

О скоплении российских военных в Сумской и Харьковской областях ранее сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Москва направила на север Сумской области более 50 тыс. военнослужащих и перебрасывает технику.

Кроме того, по данным украинской разведки, Россия якобы готовит наступление и в Запорожской области. Сам Зеленский также указывал на эти планы.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в марте сообщил о выходе российских подразделений на территорию Сумской области. Позже, в конце мая, президент РФ Владимир Путин заявил о создании «буферной зоны» вдоль границы после «освобождения» части Курской области.

Цель таких действий, по его словам, — защита Курской, Белгородской и Брянской областей от украинских обстрелов. В Киеве же называют это попыткой оккупировать еще больше украинской территории.

Обострение ситуации на фронте происходит на фоне мирных переговоров в Стамбуле. Стороны смогли договориться об очередном крупном обмене пленных, а также обсудили статус украинских детей, которые оказались в России.

Украина продолжает настаивать на полном прекращении огня, освобождении пленных и возвращении депортированных детей, в то время как Россия требует признания аннексии четырех областей, отказа Украины от членства в НАТО и ее демилитаризации. При этом Москва предложила трехдневное перемирие для того, чтобы собрать раненых и погибших с поля боя. Однако Украина его отвергла.



