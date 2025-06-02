Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил в понедельник о радикальном усилении боевых возможностей вооруженных сил на фоне конца «эпохи относительного мира после холодной войны» и начала эпохи «соперничества, напряженности и конфликтов», передает Sky News со ссылкой на стратегический оборонный обзор.

Согласно новым планам, британская армия должна стать «в десять раз смертоноснее» за счет интеграции дронов, искусственного интеллекта и новых вооружений. Страна должна восстановить свои вооруженные силы и подготовить всю страну к потенциальной войне, поскольку угроза конфликта реальна, предупреждает крупный оборонный обзор.

«В мире, где невозможное сегодня становится неизбежным завтра, нельзя позволять себе самоуверенность в вопросах обороны страны. [...] Поскольку США ясно дали понять, что безопасность Европы больше не является их основным международным приоритетом, Великобритания и европейские союзники должны активизировать свои усилия», - говорится в 140-страничном документе, в котором исходящая от России угроза описана как «непосредственная и неотложная», в то время как Китай, напротив, назван «сложным и постоянным вызовом».

Акцент сухопутной армии сделан на «формуле смертоносности»: сочетание автономных систем (беспилотники, роботизированные комплексы) с традиционной ударной мощью — танками и новейшей артиллерией.

ВМФ создаст «гибридный флот» из ударных подлодок, передовых военных кораблей и морских дронов-камикадзе. Королевские ВВС Великобритании, согласно плану, перейдут на новый этап развития: парк истребителей F-35 будет увеличен, а состоящие на вооружении Typhoon пройдут глубокую модернизацию.

«В мире, где угрозы множатся, смертоносность — это лучший сдерживающий фактор, — заявил в понедельник Хили. — Мы предотвратим войну, доказав, что способны выиграть ее».

Обзор выявил уязвимости, связанные с хронической нехваткой финансирования: запланированное увеличение добровольческих резервных сил на 20% ожидается не ранее 2030 года, численность армии вырастет лишь на 3 тысячи военнослужащих, а вопросы дорогостоящего укрепления защиты от крылатых и баллистических ракет затрагиваются лишь поверхностно.

Sky News, ссылаясь на инсайдеров, сообщает, что текущий уровень затрат на оборону не позволяет Великобритании в полной мере реализовать поставленные цели, а «финансирование должно поступать еще быстрее и больше».

Отмечается, что реализация рекомендаций при текущих темпах займет не менее десяти лет и лишь в том случае, если правительство Великобритании увеличит оборонные расходы до 3% ВВП к 2034 году, чего в правительстве не гарантируют.