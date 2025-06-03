Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пригласили на саммит НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге.

«Мы получили приглашение на саммит НАТО. Считаю, что это важно», — отметил Зеленский, не уточнив, кто именно будет представлять Украину. По его словам, детали обсудит глава МИД Украины Андрей Сибига на встречах с коллегами.

Ранее голландский канал NOS сообщил, что администрация Трампа выступала против участия Зеленского в саммите. По данным канала, Белый дом до последнего выступал против приглашения украинского лидера из-за напряженных отношений между сторонами. В Госдепартаменте позже опровергли эту информацию.

Однако показательно, что на прошлой неделе, как сообщили в МИД Украины, США оказали холодный прием украинской делегации во время встречи представителей альянса в Дейтоне.

Отказ от приглашения Киева на саммит в Гааге мог бы, как отмечали источники NOS, стать «дипломатической катастрофой» для принимающей стороны — Нидерландов.

Хотя официальное подтверждение участия Украины теперь получено, все еще остается неясным, в каком именно формате Киев будет участвовать. По информации источников издания Euractiv, Нидерланды решили не рисковать — и потому Украина не будет участвовать в основной закрытой сессии НАТО. О полномасштабном участии Киева речи не идет — в отличие от прошлых лет, когда Зеленский выступал на сессиях совета НАТО-Украина.

Ряд европейских столиц, по данным Financial Times, настаивают на компромиссах ради сохранения единства в альянсе, избегая острых тем, которые могут вызвать раздражение у Трампа. На фоне этих настроений союзники по НАТО обсуждают увеличение военных расходов до 5% ВВП, чтобы продемонстрировать лояльность американским требованиям.

Ожидается, что украинская делегация примет участие в основном в неофициальных мероприятиях — в частности, на традиционном ужине лидеров. На такие встречи обычно приглашаются также Австралия, Япония, Южная Корея и Босния и Герцеговина.



