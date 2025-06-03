ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Посол США в Турции: терпение Трампа — на исходе
Американский дипломат подчеркнул уникальную роль Турции в переговорах по урегулированию российско-украинской войны. И призвал стороны поторопиться
Посол США в Турции: терпение Трампа — на исходе
Томас Баррак / AA
2 часа назад

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара сыграла «уникальную» роль в мирных переговорах между Россией и Украиной, которые проходили в Стамбуле. В интервью турецкому вещателю NTV он отметил, что Турция традиционно поддерживает отношения с обеими странами, что помогает ей быть эффективным посредником.

Баррак подчеркнул, что Турция признана важным союзником НАТО, но помимо этого демонстрирует значительное региональное влияние. Он также отметил хорошие отношения между президентами Эрдоганом и Трампом, выразив готовность помогать их укреплению.

При этом дипломат предупредил, что терпение Трампа в отношении конфликта на исходе и что сторонам следовало бы поторопиться на пути к заключению мирного соглашения.

Отдельно посол прокомментировал политику США в Сирии, отметив, что она «кардинально отличается» от прежнего века. По его словам, вмешательство западных держав еще со времен Первой мировой войны только поспособствовало кризисам в регионе. Баррак напомнил о соглашении Сайкса-Пико и других решениях, которые «искусственно разделили племена и религиозные группы».

Он добавил, что США сокращают свое военное присутствие в Сирии: число баз уже уменьшено с восьми до трех и в перспективе может быть сведено к одной. Баррак предупредил, что без взаимного сотрудничества Вашингтон может утратить позиции в регионе.

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