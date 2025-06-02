ПОЛИТИКА
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«Макрона» украли из музея
Активисты вынесли восковую фигуру президента из музея Гревен, протестуя против французской торговли с Россией
«Макрона» украли из музея
Активисты Greenpeace похитили восковую фигуру президента Франции Эммануэля Макрона / Reuters
15 часов назад

Активисты Greenpeace похитили восковую фигуру президента Франции Эммануэля Макрона из парижского музея Гревен и разместили ее перед посольством России, протестуя против продолжения торговли Франции с Россией на фоне поддержки Украины.

Три активиста, переодевшись сотрудниками музея, вынесли статую стоимостью 40 000 евро через запасной выход и доставили к посольству России в 16-м округе Парижа. Протест сопровождался плакатами, российским флагом и дорожными знаками, символизирующими «двойную игру» Парижа.

«Для нас Франция ведет двойную игру, — заявил Жан-Франсуа Жюльяр, руководитель французского отделения Greenpeace. — Эммануэль Макрон воплощает этот двойной дискурс: он поддерживает Украину, но призывает французские компании продолжать торговлю с Россией».

Жюльяр подчеркнул, что Greenpeace выбрал Макрона, поскольку президент Франции несет особую ответственность. По его словам, глава государства должен стать «первым среди европейских лидеров», кто откажется от торговых соглашений с Россией.

Макрон активно продвигает идею координированной поддержки Украины странами ЕС. Его инициатива стала ответом на решение президента США Дональда Трампа вести прямые переговоры с Россией, что вызвало неоднозначную реакцию среди европейских союзников Америки.

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