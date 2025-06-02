Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о продвижении в российско-украинских переговорах в Стамбуле и похвалил стороны за «результативный подход». Участники встречи договорились о расширении обмена пленными и обменялись меморандумами по прекращению огня.

«В переговорах, прошедших в конструктивной атмосфере, стороны продвинулись на шаг вперед в решении вопросов, согласованных на первой встрече», — заявил Фидан в социальной сети X. По его словам, стороны обменялись меморандумами по вопросам прекращения огня и мира и договорились начать техническую работу над этими документами.

«Результативный подход сторон, нацеленный на прекращение потерь от войны в переговорах, проходящих по общей воле наших лидеров, вызывает удовлетворение», — подчеркнул министр. Участники также договорились продолжить подготовку к встрече на уровне лидеров.

«В этом историческом процессе я еще раз благодарю обе страны за доверие, которое они проявляют к Турции», — заключил Фидан.

Это второй раунд переговоров после встречи 16 мая в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле. Тогда стороны договорились об обмене пленными «1000 на 1000», который был завершен 25 мая.



Турция — единственная страна, которой удалось усадить российские и украинские делегации за один стол с начала кровопролитной войны, начавшейся в феврале 2022 года.