Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Турции в рамках мирных переговоров по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Трамп «хочет, чтобы обе стороны сели за стол переговоров вместе», однако пока конкретных дат таких переговоров не назвала.

Это заявление последовало за предложением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать саммит с участием Трампа и лидеров России и Украины. Эрдоган назвал своим «самым большим желанием» собрать их в Стамбуле или Анкаре, подчеркнув, что турецкая сторона готова выступить посредником. «Я бы хотел, чтобы Трамп тоже приехал», — отметил турецкий лидер.

Президент Эрдоган добавил, что после встречи делегаций в Стамбуле в рамках второго раунда переговоров удалось достичь значительного прогресса: число обмененных пленных превысило тысячу, а также были достигнуты договоренности о возвращении тел погибших.

«Эти цифры очень значительны, и мы действительно гордимся этим», — отметил он.