ПОЛИТИКА
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Казнь через расстрел в США
Впервые с 2009 года в США привели в исполнение смертную казнь через расстрел – приговоренный Брэд Сигмон сам выбрал этот способ, опасаясь мучительной смерти от инъекции
Казнь через расстрел в США
В США впервые за 15 лет применили расстрел в качестве смертной казни / Reuters
8 марта 2025 г.

В США впервые за 15 лет применили расстрел в качестве смертной казни. Приговоренный Брэд Сигмон, осужденный за убийство родителей своей девушки в 2001 году, сам выбрал этот метод.

Казнь состоялась 7 марта в тюрьме Южной Каролины. 67-летнего Сигмона привязали к стулу, надели на голову капюшон и отметили мишень над сердцем. Трое стрелков выстрелили с расстояния 4,5 метров, после чего врач зафиксировал смерть через три минуты.

Перед казнью адвокат осужденного зачитал его последнее слово, в котором он призвал «собратьев-христиан покончить со смертной казнью». Верховный суд США за несколько часов до казни отклонил его прошение об отмене приговора.

Сигмон отказался от смертельной инъекции и электрического стула, заявив, что они могут привести к мучительной смерти. По словам его адвоката, при инъекции смерть наступает в течение 20 минут, а вскрытия показывали, что некоторые казненные испытывали удушье.

Смертную казнь в США восстановили в 1976 году, но с тех пор расстрел применяли лишь трижды – все в штате Юта. Основным методом остается смертельная инъекция.

По данным Информационного центра по смертной казни, за последние 48 лет в США были казнены 1613 человек.

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