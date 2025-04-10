Россия освободила гражданку США и РФ Ксению Карелину, осужденную за перевод денег благотворительной организации, поддерживающей Украину. Обмен состоялся в Абу-Даби, сообщают The Wall Street Journal и Reuters.

Карелина, балерина и бывшая жительница Екатеринбурга, в прошлом году была признана виновной в госизмене и приговорена к 12 годам колонии. По словам ее адвоката, она уже вылетела в США.

Как уточняет WSJ, Карелина была обменяна на Артура Петрова — гражданина России и Германии, задержанного в 2023 году по запросу США на Кипре. Минюст США обвинял Петрова в участии в схеме поставок американской микроэлектроники в Россию в обход санкций.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что переговоры с российской стороной прошли в Абу-Даби. «Президент Трамп вернул домой еще одну незаконно удерживаемую американку. Горжусь офицерами ЦРУ, которые добились этого результата», — заявил он.