ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Россия и США провели обмен заключенными
Обменяли двух человек: Ксения Карелина возвращается в США, а Артур Петров — в Россию. Площадку для обмена предоставили ОАЭ
Россия и США провели обмен заключенными
/ Reuters
10 апреля 2025 г.

Россия освободила гражданку США и РФ Ксению Карелину, осужденную за перевод денег благотворительной организации, поддерживающей Украину. Обмен состоялся в Абу-Даби, сообщают The Wall Street Journal и Reuters.

Карелина, балерина и бывшая жительница Екатеринбурга, в прошлом году была признана виновной в госизмене и приговорена к 12 годам колонии. По словам ее адвоката, она уже вылетела в США.

Как уточняет WSJ, Карелина была обменяна на Артура Петрова — гражданина России и Германии, задержанного в 2023 году по запросу США на Кипре. Минюст США обвинял Петрова в участии в схеме поставок американской микроэлектроники в Россию в обход санкций.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что переговоры с российской стороной прошли в Абу-Даби. «Президент Трамп вернул домой еще одну незаконно удерживаемую американку. Горжусь офицерами ЦРУ, которые добились этого результата», — заявил он.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us