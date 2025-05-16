Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в 6-м саммите Европейского политического сообщества, который прошел в столице Албании — Тиране. В своей речи он подчеркнул необходимость новой объединяющей стратегии для континента и указал на важность единства, сотрудничества и совместных действий в условиях нарастающих вызовов.

По словам турецкого лидера, для преодоления глобального кризиса доверия необходимо создать справедливую и инклюзивную архитектуру глобального управления. Он отметил, что этот процесс Европа должна начать с собственных структур. Эрдоган также указал на высокий потенциал взаимодействия в сферах оборонной промышленности, энергетики, транспорта, поставок, цифровой экономики и критически важных ресурсов.

Президент Турции заявил, что усилия Европейского союза по развитию собственной оборонной промышленности могут быть полезными, если они не будут подрывать центральную роль НАТО и будут учитывать интересы союзников, не входящих в ЕС.

«История Европы показала, что в вопросах обороны и безопасности разобщенность ослабляет, а единство усиливает», — сказал он.

Говоря об экономике, Эрдоган подчеркнул, что Турция с ВВП в 1,3 трлн долларов, населением более 85 млн человек и развитыми промышленными секторами играет важную роль в обеспечении устойчивости цепочек поставок.

Он выразил уверенность, что обновление Таможенного союза с ЕС откроет новые возможности в критических отраслях, таких как автомобилестроение, фармацевтика и оборонная промышленность. Кроме того, президент призвал пересмотреть визовые ограничения, включая систему Шенгена, поскольку они мешают свободному передвижению граждан, товаров и услуг.

В энергетическом контексте Эрдоган заявил, что Турция с ее инфраструктурой и соглашениями по природному газу уверенно движется к статусу регионального энергетического центра. Он отметил, что усилия страны в области возобновляемых источников энергии представляют собой возможности не только для Турции, но и для всего региона. Важность Турции, по его словам, усиливается и благодаря ее положению на ключевых транспортных маршрутах.

В связи с войной в Украине президент Турции указал, что наступил важный момент, и выразил поддержку усилиям по прекращению огня. Он сообщил о состоявшихся переговорах с лидерами — Дональдом Трампом, Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Джорджей Мелони. По его словам, после визита Зеленского в Анкару было принято решение о начале технических переговоров.

«Впервые с марта 2022 года появилась реальная возможность остановить кровопролитие. Сейчас в Стамбуле, под председательством министра иностранных дел Турции, продолжаются переговоры между Россией, Украиной и Турцией. Эту возможность нельзя упускать», — отметил он.

Эрдоган также подчеркнул необходимость сохранения открытых каналов связи между Москвой и Киевом.

«Мы рассчитываем на поддержку всех наших партнеров в стремлении добиться установления мира. Как я всегда говорил: справедливый мир не оставит проигравших. Турция продолжит прилагать все усилия для достижения этого результата», — заявил он.

Комментируя ситуацию в Газе, президент Турции охарактеризовал происходящее как гуманитарную катастрофу, не имеющую аналогов. Он сообщил, что за 20 месяцев в Газе погибли десятки тысяч мирных жителей, включая женщин и детей, и подчеркнул, что международное сообщество обязано остановить это.

Турецкий лидер обвинил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в агрессивной и безответственной политике, которая ставит под угрозу не только Газу, но и весь регион. Эрдоган призвал Европу активнее участвовать в усилиях по установлению прекращения огня, а также обеспечить беспрепятственные поставки гуманитарной помощи и восстановление сектора Газа. Он добавил, что конечной целью должно стать реализация решения на основе сосуществования двух государств.

Коснувшись Сирии, Эрдоган заявил, что после почти 14 лет конфликтов открылся новый период, вселяющий надежду. Он приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о снятии санкций с Сирии как «важный шаг на пути к восстановлению страны».

Президент Турции также призвал Европейский союз последовать этому примеру, сняв санкции и оказав финансовую поддержку на восстановление. Он отметил, что это также будет способствовать добровольному и безопасному возвращению сирийцев на родину.

В завершение Эрдоган подчеркнул, что в условиях растущей неопределенности страны Европы должны объединиться вокруг общих решений. По его словам, при условии искреннего сотрудничества и эффективного использования ресурсов, Европа сможет преодолеть любые угрозы и вызовы.