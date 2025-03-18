ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин будет убеждать Трампа оставить Украину без оружия
В ходе намеченного телефонного разговора с Трампом российский президент потребует прекратить поставки оружия Украине на время предложенного перемирия
Путин будет убеждать Трампа оставить Украину без оружия
/ AFP
18 марта 2025 г.

Президент России Владимир Путин настаивает на прекращении поставок вооружений Украине в рамках предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия. Этот вопрос станет ключевым в телефонном разговоре лидеров во вторник, пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь Кремля подтвердил, что телефонный разговор президентов ожидается между 16:00 и 18:00 по московскому времени.

По данным трех собеседников агентства из Москвы и одного чиновника из ЕС, Россия делает прекращение военной помощи Украине ключевым условием перемирия. «Минимальная цель — добиться остановки поставок из США», — отметил один из них.

Однако европейские союзники Киева опасаются, что это даст России время на перегруппировку, а Украина останется беззащитной. ЕС и Британия уже готовят новые поставки вооружений, стремясь ускорить их. «Путин попытается максимально растянуть переговоры, чтобы добиться более выгодных условий», — отмечает Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники.

Кроме прекращения боевых действий, Трамп и Путин обсудят судьбу Запорожской АЭС, находящейся под контролем России. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в своих высказываниях ее как «находящуюся у границы» (между РФ и Украиной), что вызвало спекуляции о возможных территориальных уступках в пользу Москвы.

Хотя Украина увеличила производство вооружений с 10% до более 30% своих потребностей, она все еще зависит от Запада — 40% помощи поступает из США, 30% из Европы.

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