Глава Meta Марк Цукерберг за последний год сделал все, чтобы заслужить расположение президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg. Он не раз прилетал в Вашингтон и Мар-а-Лаго, пересмотрел модерацию контента, урезал программы разнообразия и даже выплатил Трампу $25 млн для урегулирования судебного иска. Однако Трамп пока так и не оказал поддержки Meta, в том числе в вопросах критически важного закона о коммуникациях (CDA), а новая торговая политика только увеличила расходы Meta.

В попытке укрепить связи с новым президентом Цукерберг пригласил в совет директоров UFC-босса Дэйну Уайта, а стратег Джоэл Каплан занял ключевой пост. В Meta закрыли команду по защите гражданских прав и систему проверки фактов, заменив ее «краудсорсингом в стиле [Илона] Маска». Цукерберг даже напрямую консультировался с соратником Трампа и владельцем Tesla и X.

При этом Трамп продолжает критиковать Цукерберга, называя его «Zuckerbucks» («Цукербакс») и обвиняя в фальсификациях выборов. Ядерный электорат Трампа — или «база MAGA» — остается настроенной скептически: «Не знаю, что должно случиться, чтобы наша база его простила», — сказал стратег Алекс Брюсевич.

Отношения с администрацией Байдена также далеки от конструктивных: Белый дом обвинял Meta в распространении дезинформации, а сам Байден называл Цукерберга «маленьким выскочкой» и «Ф—бергом», согласно утечкам СМИ. В итоге Цукерберг оказался между двух огней, не получив ни политической защиты, ни обещанных выгод для компании.