ПОЛИТИКА
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США и Британия: сделка с неожиданным пунктом
Лондон дал Вашингтону право запрещать сделки с Китаем, пишут британские СМИ и негодует оппозиция. Правительство Стармера все отрицает
США и Британия: сделка с неожиданным пунктом
/ AFP
9 мая 2025 г.

Подписанное накануне торговое соглашение между Великобританией и США включает пункт о «координации по вопросам экономической безопасности», который допускает вмешательство Вашингтона в сделки с участием китайского капитала. Формально речь идёт о «согласовании механизмов защиты от нерыночной политики третьих стран», однако источники газеты The Telegraph называют это фактическим правом США «помечать» проблемные инвестиции.

Это может активировать британский Закон о национальной безопасности и инвестициях, позволяющий блокировать сделки. Консерваторы заявили о «передаче вето Трампу». В правительстве Кира Стармера утверждают обратное: «никакого вето нет», это лишь консультации по чувствительным секторам.

На фоне этой оговорки второстепенными остались ключевые параметры сделки: пошлины на британские автомобили и сталь снижаются, США получают квоты на говядину и этанол. Вашингтон ожидает дальнейших договорённостей, включая унифицированный 10% тариф на все товары.

Сделка сопровождается острой риторикой: Трамп заявил, что соглашение стало возможным «благодаря Брекзиту», а его критики — что Британия «уступила слишком много».

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